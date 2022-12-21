ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі

До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів

Працівники Державне бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію, задокументували протиправну діяльність наркоугруповання та припинили на Закарпатті діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків у великих обсягах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. « Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. Організували бізнес троє мешканців Закарпаття. Вони підібрали до ОЗУ людей з багатьох регіонів, які здебільшого займались реалізацією. Лабораторію вони облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виготовляв до 25 кг наркотичних речовин на тиждень», – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від 1 до 2 млн доларів США. Товар вони збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Зловмисники навіть мали закритий телеграм-канал, у якому пропонували широкий асортимент «продукції».

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У ході проведення 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, припинено діяльність незаконної лабораторії із виготовлення психотропних речовин.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад $1 мільйон.

Затримано 13 осіб, в тому числі представники правоохоронних органів. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (статті 255, 307, 311, 317 КК України). За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном. Слідчі (розшукові) дії для притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності тривають. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,столичний наркодилер Юрій Чернецький, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, сяде в тюрму на п’ять років. Також у ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.