Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі
фото ілюстративне

До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів

Працівники Державне бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію, задокументували протиправну діяльність наркоугруповання та припинили на Закарпатті діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків у великих обсягах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. « Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. Організували бізнес троє мешканців Закарпаття. Вони підібрали до ОЗУ людей з багатьох регіонів, які здебільшого займались реалізацією. Лабораторію вони облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виготовляв до 25 кг наркотичних речовин на тиждень», – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від 1 до 2 млн доларів США. Товар вони збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Зловмисники навіть мали закритий телеграм-канал, у якому пропонували широкий асортимент «продукції».

У ході проведення 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, припинено діяльність незаконної лабораторії із виготовлення психотропних речовин.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад $1 мільйон.

Затримано 13 осіб, в тому числі представники правоохоронних органів. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (статті 255, 307, 311, 317 КК України). За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном. Слідчі (розшукові) дії для притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності тривають. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,столичний наркодилер Юрій Чернецький, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, сяде в тюрму на п’ять років. Також у ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.

Теги: ДБР наркотики соціальні мережі Закарпаття бізнес санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«20 солдат своїм же танком убило». Окупант розповів, що насправді діється з рашистами на фронті 
«20 солдат своїм же танком убило». Окупант розповів, що насправді діється з рашистами на фронті 
Розвідувальний батальйон із Криму відмовився воювати на боці РФ – ЗМІ
Розвідувальний батальйон із Криму відмовився воювати на боці РФ – ЗМІ
ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі
ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі
Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 
Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 
Дніпропетровщина під «Градами», пожежа в Ізюмі. Ситуація в регіонах станом на 21 грудня
Дніпропетровщина під «Градами», пожежа в Ізюмі. Ситуація в регіонах станом на 21 грудня
Настоятель монастиря Московської церкви на Закарпатті примусово буде видворений з України
Настоятель монастиря Московської церкви на Закарпатті примусово буде видворений з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
16K
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
15K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
13K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
13K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
9941
Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту