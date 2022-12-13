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Наркодилер, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, отримав вирок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наркодилер, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, отримав вирок
фото: Київська міська прокуратура

Зловмисника викрили під час чергового збуту

Столичний наркодилер Юрій Чернецький, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, сяде в тюрму на п’ять років. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.  

Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. «Враховуючи те, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок суду», – заявила речниця.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах.

Зловмисника викрили під час чергового збуту. У подальшому у ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

Це перший епізод із наркотиками, який розслідують правоохоронці. У 2020-му Чернецького відпустили під заставу у 2 млн грн.

Обвинувальний акт у цій справі був скерований до суду в січні 2021 року.

Нагадаємо, у ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.

Як повідомлялося, співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію Києва.

Теги: наркотики поліція тюрьма

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