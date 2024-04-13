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DeepState: Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
DeepState: Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині
Росіяни просунулися біля Часового Яру на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відновилися активні бойові дії на південному сході від Вугледару

На Донеччині російські загарбники окупували село Богданівка та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

«Бахмутський відтинок – ворог атакує в районі Виїмки. Росіяни зайняли Богданівку, сьогодні з'явилося відео невдалої спроби відбити частину села у ворога. Продовжують атакувати піхотою та накатами техніки на Часів Яр. Деякі окупанти навіть добігають до каналу, але поки що закріпитися не можуть і гинуть. В Іванівському стабільна ситуація, ворог не має повного контролю над селом», – пишуть аналітики.

За даними аналітиків DeepState, окупанти захопили село Богданівка в Донецькій області
За даними аналітиків DeepState, окупанти захопили село Богданівка в Донецькій області
скриншот мапи DeepState

Крім того, зазначається, що росіяни штурмували район залізниці біля Новокалинового і мали тактичний успіх силами двох танків, невідомої кількості БМП та за підтримки піхоти. Противник також штурмував район Бердичів та Семенівки, але безуспішно.

Також тривають ворожі атаки на Нетайлове та Уманське, на підступах до цих сіл ворог зумів закріпитися, стверджують аналітики. Тривають важкі бої й у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці. Відновилися активні бойові дії на південному сході від Вугледару.

«Загалом важка ситуація зберігається на Донецькому напрямку, але на тлі подій біля Часового Яру, вона має стабільний вигляд. Ворог збирає резерви для битви за Часів Яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин», – прогнозують фахівці.

Нагадаємо, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти війна Донеччина фронт

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