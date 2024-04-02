СБУ повідомила про підозру директору заводу РФ, який виробляє ракети для ударів по Україні

У квітні 2023 року для удару по Умані росіяни запустили ракети саме цього виробництва

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова, генерального директора російського заводу, який виробляє крилаті ракети для ударів по Україні, та повідомила йому підозру. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними правоохоронців, Сергій Богатіков – генеральний директор російського проєктно-конструкторського бюро «Радуга». Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які росіяни використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

фото: СБУ

«Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді унаслідок повітряної атаки РФ загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир», – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії, підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку «вдячність президента РФ».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них – шестеро дітей. Також травмовано дев'ятеро людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено.

Згодом Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який причетний до воєнних злочинів в Україні. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2024 року.