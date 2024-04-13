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Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 квітня

Триває 780-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 квітня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав два ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми Сумської області; Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка Харківської області; Терни, Дружба, Нью-Йорк, Часів Яр, Калинівка, Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Водяне, Урожайне, Времівка Донецької області та Роботине і Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив шість безуспішних атак на позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони, одній станції РЕБ противника.

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Теги: окупанти авіація Генштаб озброєння ворог війна фронт

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