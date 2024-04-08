Розвідка: Росія має достатньо ракет для однієї чи двох масованих атак у найближчі тижні

У Росії достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак

Росія, як і раніше, використовує безпілотники у великій кількості через те, що це дешевший спосіб

Кремль має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні Росія може здійснити масований обстріл. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк в коментарі Financial Times.

«Ми очікували атак на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, були зроблені нещодавно», – сказав Черняк.

На його думку, у Росії достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак найближчими тижнями.

За словами Черняка, Росія, як і раніше, використовує безпілотники у великій кількості через те, що це дешевший спосіб.

Як пише видання, Росія змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи високоточні ракети для ураження електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. У період із 22 до 29 березня армія РФ завдала ударів по семи теплоелектростанціях. Російські ракети також вразили дві гідроелектростанції.

Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.