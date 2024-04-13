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РФ заявляє про просування під Часовим Яром, але змін лінії фронту не було: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ заявляє про просування під Часовим Яром, але змін лінії фронту не було: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

На фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

12 квітня в районі Кремінної тривали обмежені позиційні бої. Позиційні бої тривали на південь від Кремінної в районі Білогорівки, і Генштаб ЗСУ доповів, що російські сили не проводили жодних штурмів ні на Лиманському, ні на Куп’янському напрямку.

Російські блогери стверджували, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Бахмута, на захід від Золотарівки в напрямку Верхньокам’янського, а також на південний схід від Сіверська в районі Веселого та Виїмки. 12 квітня також тривали позиційні бої під Спірним та Роздолівкою.

Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просуваються на околиці мікрорайону Канал (самий східний Часів Яр) і до Калинівки від Богданівки (обидва на північний схід від Часів Яру). 

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі 12 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Бердичів та на південь від Уманського. Російські блогери також стверджували, що російські війська просунулися в полях на північ і південь від Новокалинового, але ISW не спостерігав візуального підтвердження. 

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька під час боїв 12 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в південно-східну Красногорівку.

Російські блогери стверджували, що російські війська продовжували просуватися на захід у межах Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви. 

Повідомляється, що російські сили незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області під час позиційних боїв 12 квітня. Російські блогери стверджували, що російські війська перетнули річку Мокри Яли та вийшли на південну околицю Урожайного (на південь від Великої Новосілки), але ISW не спостерігає наочного підтвердження цього твердження.

12 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Теги: ЗСУ фронт війна ворог

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