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21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада – День гідності та свободи
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено займатися важкою фізичною працею

21 листопада, День гідності та свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день рибальства та Всесвітній день телебачення. Віряни святкують Введення до храму Пресвятої Богородиці (або Третя Пречиста).

День гідності та свободи

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Українське національне свято, що відзначається щорічно 21 листопада, починаючи з 2017 року. Дата є знаменною для кожного українця і почала святкуватися замість Дня Свободи (22 листопада), проголошеного у 2005 році та скасованого у 2011 році. Свято покликане затвердити прагнення українських громадян до демократії, свободи та справедливості і схвалити рух до європейського майбутнього. Хоча День гідності і свободи отримав статус державного свята, він залишається робочим днем.

Свято проголошене 30 вересня 2017 року Указом Президента України №300/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи».

Цей день – символ творення новітньої історії держави та пам’ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави.

Свято вказує на дві доленосні для українського народу події: Помаранчеву революцію, що відбулася в 2004 р. та Революцію гідності – 2013-14 років.

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

21 листопада кожного року Україна відзначає День десантно-штурмових військ, котрий з’явився у 2017 році разом з заміною назви десантних військ на десантно-штурмові. Колишнє професійне свято мало назву День високомобільних десантних військ. Перше святкування відбулося у нашій столиці на Михайлівській площі, де військо отримало від Президента України оновлену символіку.

Подія започаткована з метою відродити військову рівнозначність української нації, сформувати патріотизм та встановити новітні традиції щодо вшанування цього роду військ.

Всесвітній день телебачення

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 листопада кожного року весь світ відзначає День телебачення.

Подію заснувала Організація Об’єднаних Націй 17 грудня 1996 року. Дата святкування обрана з поваги до дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, а саме 21-22 листопада 1996 року.

Всесвітній день телебачення має таку місію: інформування суспільства про роль ТБ у просуванні розвитку та миру. Організація Об’єднаних Націй закликає увесь світ 21 листопада обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам миру, соціального й економічного розвитку, безпеки та популяризації культури, і, звісно ж, не розповсюджувати антигуманні й нетерпимі матеріали.

Всесвітній день рибальства

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Всесвітній день рибальства (World Fisheries Day) проводять щороку 21 листопада. У святкових заходах беруть участь риболовні співтовариства, асоціації та спілки, ця свято промислового рибальства. Для людства прибережне та внутрішнє рибальство має важливе значення як одне з багатих джерел продовольства. Водойми, річки, озера та океани дають людині рибу у величезних об’ємах. У галузі рибальства зайняті мільйони людей по всьому світу – місцеві рибалки, переробники, торговці рибою та широким спектром водних продуктів.

Риба становить важливу частину раціону харчування людей. Але безконтрольний вилов призводить до знищення популяцій та погіршення екології морських та океанських вод. Тож Всесвітній день рибальства – це можливість донести людству інформацію про наявні проблеми та закликати берегти рибні запаси.

Яке сьогодні релігійне свято

21 листопада в церковному календарі – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста). Батьки Діви Марії дали обітницю віддати свою дитину на служінню Господу. Тому вони привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, де вона виховувалася разом з іншими благочестивими дівчатами і вивчала Святе Письмо. Згідно з церковними переказами, до Марії не раз являлися ангели, говорили з нею та приносили їй їжу.

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Що не можна робити цього дня

  • В народі існувала думка, що не можна цього дня давати гроші в борг.
  • Не дозволяється веселитися, голосно розмовляти і сміятися.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

  • Сніг, який випав 21 листопада, пролежить до самої весни;
  • Сильний мороз – літо буде спекотним;
  • Тепла і похмура погода на Введення означає, що буде неврожайний рік.

Пам’ятні події21 листопада

1620 рік – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці – в районі мису Код;
1783 рік – у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;
1806 рік – Наполеон оголошує «континентальну блокаду» Великої Британії;
1877 рік – Томас Едісон представляє свій фонограф;
1916 рік – тоне «Британнік», корабель-близнюк «Титаніка», який налетів на німецьку міну;
1918 рік – у Львові встановлюють польську владу, а Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;
1919 рік – укладають «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», який передбачив передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;
1920 рік – армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;
1947 рік – у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;
1962 рік – президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;
2004 рік – в Україні відбувається другий тур виборів президента України, починається Помаранчева революція;
2013 рік – в Україні починається Євромайдан.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Ярополк, Олександр, Марія.

Теги: Помаранчева революція патріотизм рибальство армія свята телебачення

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