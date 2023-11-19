Чорноморський флот втратив десантний потенціал, але зберігає спроможність ракетних атак по Україні

Після низки дошкульних ударів Сил оборони по кораблях Чорноморського флоту, це морське угруповання ворога серйозно втратило у потужності

Головною причиною втрати Росією десантних можливостей є знищення українською армією трьох великих десантних кораблів

Російські війська досі не провели десантну операцію на чорноморському узбережжі півдня України через відсутність можливостей. Головною проблемою окупаційних військ є втрата частини великих десантних кораблів, які мали б забезпечити перекидання великої кількості військ.

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Російські війська, які планували на початку війни висадити десант на півдні України, зараз, імовірно, не планують цього зробити. Можливостей для висадки десанту у росіян зараз значно менше.

Головною причиною втрати десантних можливостей є знищення українською армією за час повномасштабної війни трьох великих десантних кораблів. Один був уражений в бухті Бердянська, другий – у сухих доках Севморзаводу в Криму, третій – у Новоросійську.

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Варто зазначити, що знищення в Чорноморсько-Азовському водному басейні частини великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації вплине не тільки на можливість висадки десанту під Одесою та Миколаєвом. Ці втрати російського флоту позначаться і на боєздатності окупованого Криму в цілому.

Саме великі десантні кораблі були основою запасного логістичного варіанту для поповнення військами, зброєю та технікою як Кримського півострова, так і Запорізької та Херсонської областей. Основним же каналом є Кримський міст.

Але він уже зазнавав уражень – і, зважаючи на наявність у ЗСУ далекобійних ракет, є дуже вразливою логістичною артерією. А без великих десантних кораблів, кожен з яких здатен здійснити до п’яти рейсів за добу, і запасний маршрут є під питанням.

Зауважу, що Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації у Криму та її сил на півдні України.

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Проте впевненість РФ у своїй здатності захистити міст під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.

Наразі Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на Півдні України, ні блокувати зерновий коридор.

Єдине, на що здатне це вороже угруповання – це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.

Після низки дошкульних ударів Сил оборони по кораблях Чорноморського флоту як повітряним, так і надводним шляхом це морське угруповання ворога серйозно втратило у потужності. І йдеться уже навіть про неспроможність висадки десанту під Одесою чи логістичне дублювання Кримського мосту, а й навіть блокування зернового коридору у Чорному морі для російського флоту є проблемним.

Втім, є аспект, в якому Чорноморський флот Російської Федерації досі становить загрозу Україні. Єдине, на що окупанти можуть використати Чорноморський флот, – це на завдання ракетних ударів по українській території.

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Нагадаю, що за інформацією Військово-морських сил ЗС України, у Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з крилатими ракетами «Калібр». Зокрема, у Чорному морі є один корабель з «Калібрами».