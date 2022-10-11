Деокупація Куп’янська: розвідка показала, як місцеві мешканці зустрічали ЗСУ (відео)

ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль 10 вересня

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Kraken показав, як у деокупованих Куп’янську та Ківшарівці місцеві мешканці зустрічали наших захисників. Відео з'явилося на сторінці Головного управління розвідки у Facebook.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Також раніше журналіст Юрій Бутусов показав відео з міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.

Крім того, у Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу».