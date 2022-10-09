Окупанти з артилерії «прасували» Харківщину: є поранені

Рашисти обстріляли чотири райони Харківської області

Російські загарбники минулої доби, 8 жовтня, знову обстрілювали Харківську область. З артилерії були атаковані Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом доби госпіталізували трьох людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній», - повідомив очільник області.

Синєгубов наголосив, що підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня окупанти обстріляли Харківщину. Ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку. Внаслідок вибуху утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною 1,5 метра. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань дахи та віконні блоки сусідніх житлових та адміністративних будівель.