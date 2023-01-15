Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку
Рашисти приїжджають та забирають людей з будинків
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть примусити людей «евакуюватись» до Росії

Війскові РФ обстріляли окуповану Каховку з передмістя, в результату обстрілу загинула жінка, ще кілька людей поранено. В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей «евакуюватись» до Росії. Таку заяву зробив депутат обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

«Цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю», – написав Хлань.

Він також додав, що в Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Росіяни можуть раптово приїжджати та забирати людей з будинків.

«Вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО, чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти», – написав депутат.

Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку фото 1

Нагадаємо, станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Згодом радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко в ефірі телемарафону повідомила, що у Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Читайте також: Росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста у Херсоні: фото наслідків
Теги: росія війна обстріл Херсонщина Україна евакуація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каллас закликала посилити підтримку України
Ракетний обстріл Дніпра: прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО
Сьогодні, 21:27
Будівля лікарні зазнала пошкоджень
Росіяни обстріляли лікарню Херсона
Сьогодні, 17:03
Голова Херсонської ОВА також повідомив, що росіяни поцілили у центр реабілітації дітей з інвалідністю
Росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста у Херсоні: фото наслідків
Сьогодні, 19:33

Події в Україні

Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку
Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку
Діти залишилися сиротами: російська ракета вбила двох жінок у Дніпрі, які проходили повз будинок
Діти залишилися сиротами: російська ракета вбила двох жінок у Дніпрі, які проходили повз будинок
Банкова повідомила, скільки мобілізованих в'язнів ПВК «Вагнер» вже знищили ЗСУ
Банкова повідомила, скільки мобілізованих в'язнів ПВК «Вагнер» вже знищили ЗСУ
Дефіцит величезний: гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла
Дефіцит величезний: гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла
Росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста у Херсоні: фото наслідків
Росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста у Херсоні: фото наслідків
Тероборона Рівного отримала вантажівки DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»
Тероборона Рівного отримала вантажівки DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
65K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
62K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
53K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
29K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
15K
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту