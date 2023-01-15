Депутат пояснив, для чого рашисти обстріляли окуповану Каховку

Окупанти хочуть примусити людей «евакуюватись» до Росії

Війскові РФ обстріляли окуповану Каховку з передмістя, в результату обстрілу загинула жінка, ще кілька людей поранено. В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей «евакуюватись» до Росії. Таку заяву зробив депутат обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

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«Цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю», – написав Хлань.

Він також додав, що в Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Росіяни можуть раптово приїжджати та забирати людей з будинків.

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«Вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО, чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти», – написав депутат.

Нагадаємо, станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Згодом радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко в ефірі телемарафону повідомила, що у Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

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У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.