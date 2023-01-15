Росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста у Херсоні: фото наслідків

Голова Херсонської ОВА також повідомив, що росіяни поцілили у центр реабілітації дітей з інвалідністю

Наразі відомо про сім поранених в результаті російських обстрілів Херсона

Російські загарбники сьогодні, 15 січня, атакували у Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Ворожі снаряди уразили Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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В результаті обстрілу виникла серйозна пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

«Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко», – зазначив Тимошенко.

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Також голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що ворог знав, куди завдає удар. «Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко», – нагадав Янушевич.

Голова Херсонської ОВА також повідомив, що росіяни поцілили у центр реабілітації дітей з інвалідністю. «У будівлі вибито вікна та двері, також пошкоджено стіну. Ворожі снаряди впали поруч із приміщенням студентського гуртожитку. Росіяни обстріляли й приватні та багатоквартирні будинки», – зазначив Янушевич.

Окупанти атакували й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

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Наразі відомо про сім поранених в результаті російських обстрілів Херсона, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні. Будівля зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, триває 326 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.