Росіяни обстріляли лікарню Херсона

Через ворожу атаку жодна людина не постраждала

Російські загарбники сьогодні, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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«Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень», – написав Янушевич.

Він також зазначив, що через ворожу атаку жодна людина не постраждала.

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Нагадаємо, триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.