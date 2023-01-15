Ракетний обстріл Дніпра: Резніченко повідомив нові деталі (фото)

Пошукова операція у Дніпрі після обстрілу триває понад добу

Жертвами обстрілу стали 29 людей

Станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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«Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – важкі. Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома», – повідомив Резніченко.

Зазначимо, що пошукова операція у Дніпрі після обстрілу триває понад добу. Без спину працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

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«Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій», – написав Резніченко.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

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