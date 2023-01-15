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Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару
14 січня окупанти обстріляли Дніпро, унаслідок чого була зруйнована багатоповерхівка: є загиблі та поранені
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про 12 загиблих, серед яких дитина

У Дніпрі через ракетний удар окупантів по житловому будинку оголошено триденну жалобу за загиблими. Про це повідомила Дніпровська міська рада.

Станом на 23.01 14 січня відомо про 12 загиблих, серед них одна дитина, 15-річна дівчина. Через трагедію оголошено триденний траур за загиблими від влучання російської ракети по житловому будинку.

Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару фото 1

Жалоба триватиме 15, 16 та 17 січня. У ці дні не будуть працювати розважальні заклади, а на державних прапорах з’являться чорні стрічки. 

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

До слова, названо російського командира, який відповідальний за удар по Дніпру (фото). Цей самий окупант дав наказ обстріляти Кременчук у червні 2022 року.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

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Теги: Дніпро обстріл

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