Ракетний обстріл Дніпра: прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО

Кая Каллас заявила, що Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі. Таку заяву зробила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у Twitter.

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«Атаками на Дніпро та інші міста України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, у тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини», – наголосила Каллас.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні, зокрема ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. Бербок заявила, що відповідальні за мають відповісти.

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Нагадаємо, станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Згодом радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко в ефірі телемарафону повідомила, що у Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.