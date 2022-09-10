Десантники показали, як заходять у Ізюм (відео)

Українські воїни вже в Ізюмі

На блокпосту при в’їзді у місто видно український прапор

Українські військові показали, як входять у місто Ізюм, що на Харківщині.

«10 вересня 2022 року. Розвідрота 25 десантної бригади з третім полком спецназу. Ми вже в Ізюмі. Все буде Україна», – ідеться у відео.

Також на блокпосту при в’їзді у місто видно український прапор.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.