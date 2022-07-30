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Десятиметрові вирви та руйнації: з’явились фото наслідків удару по Харкову

Оксана Воронцова
Сьогодні, 09:39 glavcom.ua
Десятиметрові вирви та руйнації: з’явились фото наслідків удару по Харкову
Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю
фото: Харківська обласна прокуратура

Два райони Харкова зазнали ракетного удару окупантів

Уранці 30 липня російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю. Поблизу неї виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також близько 3:00 ранку РФ здійснила ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

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За процесуального керівництва Новобаварської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Як повідомлялося, російські війська двічі вдарили ракетами по Харкову

Теги: Харків війна обстріл росія Офіс Генерального прокурора кримінал окупанти

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