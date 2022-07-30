Десятиметрові вирви та руйнації: з’явились фото наслідків удару по Харкову

Два райони Харкова зазнали ракетного удару окупантів

Уранці 30 липня російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю. Поблизу неї виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також близько 3:00 ранку РФ здійснила ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

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За процесуального керівництва Новобаварської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Як повідомлялося, російські війська двічі вдарили ракетами по Харкову.