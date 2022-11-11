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Дідусь з Херсонщини вкрав у рашистів гранатомети та передав ЗСУ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дідусь з Херсонщини вкрав у рашистів гранатомети та передав ЗСУ (відео)
скрін з відео

Жителі Херсонщини кажуть, що дуже чекали на ЗСУ

У одному зі звільнених сіл Херсонщини до українських захисників підійшов дідусь і повідомив, що він вкрав у російських загарбників два гранатомети. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

Чоловік розповів, що заховав зброю на сусідній вулиці і попросив воїнів ЗСУ підійти туди, щоб забрати.

Крім цього, місцеві розповідали ЗСУ, що дуже чекали на них.

Нагадаємо, вдень 11 листопада військових ЗСУ помітили в Херсоні. Світлини поширили в місцевих каналах.

Міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

До слова, за кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій.

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Теги: війна росія Херсонщина окупанти Україна

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