Скільки Росії потрібно часу, щоб вивести війська з Херсона – оцінка Резнікова

Ще 40 тис. рашистів присутні на Херсонщині

Необхідні певні зусилля для повного виведення військ Росії з території міста Херсон

Російській Федерації потрібно буде щонайменше один тиждень, щоб вивести свою армію з Херсона. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це повідомляє Fox News.

Він вважає, що дії Росії передбачити складно, проте потрібні деякі зусилля для повного виведення військ РФ з території міста.

«Не так просто вивести російські війська з Херсона за один чи два дні. Щонайменше це займе один тиждень, – зазначає глава Міноборони України.

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За словами Резнікова, військове керівництво РФ утримує орієнтовно 40 тис. солдатів на Херсонщині. Водночас російська армія ще залишає підрозділи у Херсоні, передмісті та правому березі Дніпра.

Але Резніков вважає безглуздою думкою те, що РФ може підірвати Каховську гідроелектростанції під час відступу військ.

Він наголошує, що це може призвести до затоплення тимчасово окупованого Росією півдня України, залишивши жителів Криму без доступу до водопостачання.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак розповів, чи мають ЗСУ доступ до Херсона.

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Також представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра.