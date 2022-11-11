Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки Росії потрібно часу, щоб вивести війська з Херсона – оцінка Резнікова

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки Росії потрібно часу, щоб вивести війська з Херсона – оцінка Резнікова
Ще 40 тис. рашистів присутні на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Необхідні певні зусилля для повного виведення військ Росії з території міста Херсон

Російській Федерації потрібно буде щонайменше один тиждень, щоб вивести свою армію з Херсона. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це повідомляє Fox News.

Він вважає, що дії Росії передбачити складно, проте потрібні деякі зусилля для повного виведення військ РФ з території міста.

«Не так просто вивести російські війська з Херсона за один чи два дні. Щонайменше це займе один тиждень, – зазначає глава Міноборони України.

За словами Резнікова, військове керівництво РФ утримує орієнтовно 40 тис. солдатів на Херсонщині. Водночас російська армія ще залишає підрозділи у Херсоні, передмісті та правому березі Дніпра.

Але Резніков вважає безглуздою думкою те, що РФ може підірвати Каховську гідроелектростанції під час відступу військ.

Він наголошує, що це може призвести до затоплення тимчасово окупованого Росією півдня України, залишивши жителів Криму без доступу до водопостачання.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак розповів, чи мають ЗСУ доступ до Херсона.

Також представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра.

Читайте також: Путінський пропагандист готує росіян до наступу ЗСУ на Москву
Теги: деокупація Олексій Резніков росія ЗСУ Херсон війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти готуються до прориву ЗСУ на територію РФ
Путінський пропагандист готує росіян до наступу ЗСУ на Москву
Вчора, 23:57
Банкова натякнула на хороші новини з передової
П’ять промовистих смайлів. Як Банкова повідомила про успішний контрнаступ ЗСУ
Вчора, 19:13
Українські військові спостерігають за діями окупантів
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Сьогодні, 00:05

Події в Україні

У Херсоні прогриміли вибухи. Місцеві повідомили про «бавовну» (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи. Місцеві повідомили про «бавовну» (відео)
Скільки Росії потрібно часу, щоб вивести війська з Херсона – оцінка Резнікова
Скільки Росії потрібно часу, щоб вивести війська з Херсона – оцінка Резнікова
Збройні сили України готові до підступних дій ворога – «Південь»
Збройні сили України готові до підступних дій ворога – «Південь»
Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра
Представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Чи мають ЗСУ доступ до Херсона – інформація Міноборони
Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)
Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
40K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
24K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
20K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
17K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
16K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту