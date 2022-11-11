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Міноборони РФ відзвітувало про «героїчну» здачу Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ відзвітувало про «героїчну» здачу Херсона
Окупанти пишаються, що не мають втрат при відступі з Херсона
фото з відкритих джерел

Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ

Міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

«На Херсонському напрямку сьогодні о п'ятій годині ранку завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег Дніпра. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра.  Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів угруповання військ під час перекидання на лівий берег Дніпра не допущено», – йдеться у заяві міноборони РФ.

Окупанти також констатують, що ЗСУ відкинули їх лише на 10 км. «За минулі дві доби просування українських підрозділів на окремих напрямках у Херсонській області становило не більше 10 км», – йдеться у звіті.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Дніпро Міноборони озброєння окупанти росія Херсон

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