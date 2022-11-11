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Ситуація в Херсоні: що повідомляють очевидці (оновлюється)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ситуація в Херсоні: що повідомляють очевидці (оновлюється)
Херсон готовий повертатися додому 
фото з соцмереж

У центрі міста з'явився прапор України 

У тимчасово окупованому Херсоні партизани в центрі міста підняли український прапор. Фото стягу з'явилося в соцмережах. Тим часом у місті немає комунікацій: світла, води та опалення, тільки газ.

Люди ходять за водою на річку. Водночас у місті не вистачає хліба. Люди виходять на вулиці аби спіймати мобільний зв'язок та інтернет. Місцями ловить російський зв'язок, місцями український. Про це повідомляє журналіст із Херсона Костянтин Риженко.  

Ситуація в Херсоні: що повідомляють очевидці (оновлюється) фото 1

«О 4 ранку потужний вибух на ТЕЦ... Чи то замінували, чи то прильот. Але враховуючи те що її мінували, скоріш за все підрив, хоча деякі свідки кажуть про прильот. Чекаю ще інформації», – пише Риженко. 

Станом на 11 годину стало відомо, що російські військові підірвали Антонівський міст на Херсонщині, коли тікали з міста. Про це свідчать фото та відео, оприлюднені рашистами. Пропагандисти заявляють, що внаслідок вибуху міст зруйнований вщент.

Нагадаємо, вночі, 11 листопада, у Херсоні прогриміли вибухи.

До слова, за кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій.

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Теги: вибух прапор опалення інтернет Херсон журналіст

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