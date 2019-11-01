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    Події в Україні

    Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

    Окупанти гатять зі 120 мм мінометів та кулеметів

    На Донбасі з початку поточної доби, 1 листопада, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

    Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли наших позицій: біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

    Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

     

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