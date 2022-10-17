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Перед світанком над Дніпропетровщиною знищено три ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перед світанком над Дніпропетровщиною знищено три ракети
Окупанти атакують Україну ракетами
фото з відкритих джерел

Сили протиповітряної оборони гарно спрацювали

У ніч на 17 жовтня військові з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною три російські крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Це сталося перед світанком.

Дві ракети знищено над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.

Також уночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

17 жовтня вночі дрони-камікадзе Shahed-136 влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині.

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Теги: Дніпропетровщина війна окупанти росія ракета

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