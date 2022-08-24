До України прибули парламентарі країн Європи

У Києві з візитом перебуває євродепутат Андрюс Кубілюс

У Києві відбулась зустріч учасників міжпарламентської мережі «Об'єднані для України»

До Києва у День Незалежності України розом з євродепутатом Андрюсом Кубілюсом прибули учасники міжпарламентської мережі «Об'єднані для України». Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.

«Отримала велике задоволення від зустрічі з друзями України з усієї Європи з міжпарламентської мережі «Об'єднані для України». Ми дуже цінуємо вашу фізичну присутність у Києві на тлі ймовірних великих атак і провокацій з боку росії», – написала Стефанішина.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

