Головна Країна Політика
search button user button menu button

До України прибули парламентарі країн Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибули парламентарі країн Європи
У Києві з візитом перебуває євродепутат Андрюс Кубілюс
Ольга Стефанішина/Twitter

У Києві відбулась зустріч учасників міжпарламентської мережі «Об'єднані для України» 

До Києва у День Незалежності України розом з євродепутатом Андрюсом Кубілюсом прибули учасники міжпарламентської мережі «Об'єднані для України». Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.

«Отримала велике задоволення від зустрічі з друзями України з усієї Європи з міжпарламентської мережі «Об'єднані для України». Ми дуже цінуємо вашу фізичну присутність у Києві на тлі ймовірних великих атак і провокацій з боку росії», – написала Стефанішина.

До України прибули парламентарі країн Європи фото 1

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

Читайте також: День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
Теги: війна в Україні День Незалежності парламент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія може використати заяви Спартц для руйнування довіри до України
Віцепрем’єрка Стефанішина звинуватила американську конгресменку в допомозі російській пропаганді
20 липня, 21:07
Терміни вступу України до ЄС залежать від багатьох факторів
Стефанішина назвала можливі терміни вступу України у ЄС
2 липня, 21:51
Українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків
Вступ до ЄС: Україна на 70% виконала зобов’язання про асоціацію
21 серпня, 16:53

Політика

До України прибули парламентарі країн Європи
До України прибули парламентарі країн Європи
Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти
Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти
Згнила зсередини: Кислиця охарактеризував РФ на Радбезі ООН
Згнила зсередини: Кислиця охарактеризував РФ на Радбезі ООН
Зеленський привітав українців із Днем Незалежності: повний текст (відео)
Зеленський привітав українців із Днем Незалежності: повний текст (відео)
Скандал у Київській школі економіки. Милованов полаявся з колегою у Facebook через цитату
Скандал у Київській школі економіки. Милованов полаявся з колегою у Facebook через цитату
Міністр оборони Іспанії попередила, що Путін може знову атакувати Київ
Міністр оборони Іспанії попередила, що Путін може знову атакувати Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
63K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
53K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
44K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
44K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
37K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту