Загроза ракетних ударів 24 серпня: розвідка звернулася до українців

У рашистів ще залишається велика кількість ракет

Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День Незалежності буде атаковано. Україна до цього готова», – заявив він.

Юсов також наголосив, що в рашистів ще залишається велика кількість ракет.

«Те, що в Росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними» – зазначив представник ГУР.

Також київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними.