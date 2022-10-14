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Загроза з боку Білорусі. Військовий експерт пояснив, що насправді має на меті Лукашенко

Надія Клочко
glavcom.ua
Загроза з боку Білорусі. Військовий експерт пояснив, що насправді має на меті Лукашенко
Білоруська армія уже тривалий час проводить навчання біля кордонів України
фото з відкритих джерел

Сергій Згурець вважає, що наразі умов для несподіваного просування ворожих військ з боку кордону Білорусі немає

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що поки у Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості українських військ на північному кордоні України. Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Вже тривалий час на території Білорусі продовжуються навчання, які були скеровані на підтримку певної готовності. Зараз ситуація дещо змінюється, але некритично. Власне, білоруська армія є призовною і бригади, які є у Білорусі, вони на сьогодні недоукомплектовані, тому зараз бачимо спробу їх поповнити. У Білорусі є чотири бригади, які при повній комплектації будуть нараховувати 12 тис. особового складу, також є ще три бригади сил спеціальних операцій з загальною кількістю близько 9 тис. вояк», – пояснив військовий експерт.

Сергій Згурець вважає, що період доукомплектування буде тривати щонайменше до 3-4 тижнів. Також відбувається паралельно процес перекидання десь 2 тис. нещодавно мобілізованих із Росії на територію Білорусі, які зараз завантажуються у Нижньогородській області й прибудуть приблизно 20 жовтня на два білоруські полігони.

«Генштаб ЗСУ говорив, що ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, поки що там перебуває п'ять батальйонів, у кожному з них максимум по 500 військових. Тому, скоріш за все це гра на істерію, яка пов'язана, щоб ми й далі утримували значну кількість військ на північному кордоні України. Хоча там насправді лінія оборони вже підготовлена й умов для несподіваного просування білоруської армії навіть у парі з РФ не існує. Впродовж 2-4 тижнів ми маємо уважно слідкувати, що відбувається у Білорусі», – зазначив Згурець.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. 

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. 

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

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Теги: Олександр Лукашенко кордон росія війна Білорусь

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