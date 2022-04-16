За добу над Донбасом збито шість «Орланів-10»
ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донеччині та Луганщині
На Донецькому та Луганському напрямках наші захисники протягом поточної доби 15 квітня успішно відбили 10 атак ворога. Про це повідомила пресслужба Операції об’єднаних сил.
Зокрема, українські захисники знищили:
- три танки;
- три артилерійські системи;
- одну одиницю спеціальної техніки;
- дві одиниці автомобільної техніки;
- один ворожий БТР і один захопили.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Нагадаємо, учора ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.
Як повідомлялося, Росія спробує захопити Донбас у найближчі 10 днів – міноборони Франції.
Напередодні президент назвав головну мішень росіян.