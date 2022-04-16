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    Події в Україні

    Президент пояснив, у чому прорахунок ворогів на окупованих територіях

    Проблема Росії у тому, що вона не розуміє прагнення українців жити вільно - Президент пояснив, у чому прорахунок ворогів на окупованих територіях
    Проблема Росії у тому, що вона не розуміє прагнення українців жити вільно
    фото: Офіс президента

    «Росія назавжди програла Україну»

    На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення. Про це сказав президент України у своєму відеозверненні 15 квітня.

    В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами.

    «Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть», – сказав Зеленський.

    Жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

    Як повідомлялося, стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ.

    Також Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).

    А ще він повідомив, що 15 квітня провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави щодо ситуації в Маріуполі.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна військові активісти Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент пояснив, у чому прорахунок ворогів на окупованих територіях