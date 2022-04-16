Президент пояснив, у чому прорахунок ворогів на окупованих територіях

Проблема Росії у тому, що вона не розуміє прагнення українців жити вільно

«Росія назавжди програла Україну»

На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення. Про це сказав президент України у своєму відеозверненні 15 квітня.

В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами.

«Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть», – сказав Зеленський.

Жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

Як повідомлялося, стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ.

Також Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).

А ще він повідомив, що 15 квітня провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави щодо ситуації в Маріуполі.

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