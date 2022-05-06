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    Події в Україні

    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна

    ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика - У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика
    фото: ДБР

    Росіянин заїхав в Україну як так звана «консерва», щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю

    Співробітники Територіального управління ДБР Мелітополя виявили у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатися диверсійною діяльністю та коригувати вогонь армії Росії. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

    За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно відвідував близьких родичів у Запоріжжі. В Україну він в'їхав 8 лютого 2022 року і залишився досі. Після початку російської агресії льотчик почав ховатися, а мати розповідала всім, що більше року не бачила сина.

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    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна
    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна

    Чоловік був пенсіонером цивільної авіації, хоча співробітники ДБР отримали безперечні докази його приналежності до російської армії.

    Також зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав в Україну як так звана «консерва», щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та коригувати вогонь військових рф по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливати дані про їх переміщення, розташування блокпостів , дислокації батальйонів Збройних сил та територіальної оборони

    Після завершення всіх юридичних процедур підозрюваного передадуть СБУ.

    До слова, Запоріжжя вводить на 9 травня комендантську годину. За рішенням військових комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти СБУ війна Україна Державне бюро розслідувань льотчик окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі силовики затримали російського льотчика-шпигуна