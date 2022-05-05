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    Події в Україні

    Запоріжжя вводить на 9 травня комендантську годину

    Місто Запоріжжя йде на тривалу комендантську годину&nbsp; - Запоріжжя вводить на 9 травня комендантську годину
    Місто Запоріжжя йде на тривалу комендантську годину 
    фото: zoda.gov.ua

    За рішенням військових комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня

    У Запоріжжі буде запроваджена довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

    Як зазначається, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

    «Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити», – зауважив він.

    Куртєв закликав дотримуватись комендантської години. Адже у разі появи особи на вулиці у невстановлений час, її можуть прийняти за диверсанта.

    «Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час. Важливо! Через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть», – йдеться у повідомленні.

    Додамо, що Генштаб назвав два напрямки, куди намагаються наступати рашисти. Росіяни намагаються наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках.

    А ось мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні. Або залишатися вдома.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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    Теги: День Перемоги Запоріжжя вихідні росія окупанти війна путін Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Запоріжжя вводить на 9 травня комендантську годину