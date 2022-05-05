Запоріжжя вводить на 9 травня комендантську годину

За рішенням військових комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня

У Запоріжжі буде запроваджена довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Як зазначається, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.



«Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити», – зауважив він.

Куртєв закликав дотримуватись комендантської години. Адже у разі появи особи на вулиці у невстановлений час, її можуть прийняти за диверсанта.

«Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час. Важливо! Через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Генштаб назвав два напрямки, куди намагаються наступати рашисти. Росіяни намагаються наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках.

А ось мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні. Або залишатися вдома.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.