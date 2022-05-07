«Це ляпас»: посол розкритикував Берлін за заборону української символіки 8-9 травня
Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна заборонити українську символіку 8-9 травня є «величезним скандалом» й «ляпасом для всіх українців»
Посол України в Німеччині Андрій Мельник гнівно відреагував на рішення влади Берліна заборонити українську символіку на акціях протягом 8-9 травня. Про це йшлося в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення «величезним скандалом» й «ляпасом для всіх українців»: «Це свідчить не тільки про відсутність такту, є також катастрофічним політичним рішенням».
«На такому тлі усі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва і злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим», – цитують ЗМІ слова дипломата.
Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати «це сумнівне рішення».
Нагадаємо, що напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на лист поліції, писали про ухвалену заборону у Берліні публічної демонстрації української символіки на пам’ятних заходах 8-9 травня. Така ж заборона діє й щодо російської символіки.
Відомо, що у Берліні на 8-9 травня плануються близько пів сотні акцій, присвячених 77-річчю визволення Європи від нацизму, а також проти розв’язаної Росією проти України війни.