«Це ляпас»: посол розкритикував Берлін за заборону української символіки 8-9 травня

Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна заборонити українську символіку 8-9 травня є «величезним скандалом» й «ляпасом для всіх українців»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник гнівно відреагував на рішення влади Берліна заборонити українську символіку на акціях протягом 8-9 травня. Про це йшлося в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення «величезним скандалом» й «ляпасом для всіх українців»: «Це свідчить не тільки про відсутність такту, є також катастрофічним політичним рішенням».

«На такому тлі усі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва і злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим», – цитують ЗМІ слова дипломата.

Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати «це сумнівне рішення».

Нагадаємо, що напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на лист поліції, писали про ухвалену заборону у Берліні публічної демонстрації української символіки на пам’ятних заходах 8-9 травня. Така ж заборона діє й щодо російської символіки.

Відомо, що у Берліні на 8-9 травня плануються близько пів сотні акцій, присвячених 77-річчю визволення Європи від нацизму, а також проти розв’язаної Росією проти України війни.