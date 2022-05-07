У Бучі сапери знайшли колбу із ртуттю, залишену російськими окупантами

Окупанти могли привезти колбу з зони ЧАЕС, оскільки її радіаційний фон підвищений

Під час обстеження будинку мешканця Бучі сапери знайшли колбу із ртуттю. Про це повідомляє Добровольче формування Бучі.

Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти. Він викликав саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною.

Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина – ртуть.

Посудина мала в собі приблизно 400 грам рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 г.

Радіаційний фон колби був підвищений. «Тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС», – йдеться в повідомленні.

Рідина була вилучена бійцями та передана підприємству з утилізації небезпечних відходів.

Нагадаємо, в Бучі під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадирівці».

31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

В ООН заявили, що дії Росії в Україні можуть визнати воєнними злочинами.