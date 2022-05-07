Луганщина: ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото)

Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків

Наші захисники продовжують давати відсіч ворогові та нищити їхню техніку

Протягом доби, 6 травня, житлові райони Луганщини 24 рази обстрілювали росіяни: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на «Азот». Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

«Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але є випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють», в – йдеться в повідомленні.

Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака «руського миру»

Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.

На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога.

Знищено:

три танки,

вісім артилерійських систем,

сім одиниць бойової броньованої техніки,

один автомобіль,

три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець.

Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

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