Луганщина: ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото)
Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків
Наші захисники продовжують давати відсіч ворогові та нищити їхню техніку
Протягом доби, 6 травня, житлові райони Луганщини 24 рази обстрілювали росіяни: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на «Азот». Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.
«Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але є випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють», в – йдеться в повідомленні.
Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака «руського миру»
Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.
На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога.
Знищено:
- три танки,
- вісім артилерійських систем,
- сім одиниць бойової броньованої техніки,
- один автомобіль,
- три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.
Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець.
Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.