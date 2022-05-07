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    Події в Україні

    Луганщина: ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото)

    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків - Луганщина: ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото)

    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків

    фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    Наші захисники продовжують давати відсіч ворогові та нищити їхню техніку

    Протягом доби, 6 травня, житлові райони Луганщини 24 рази обстрілювали росіяни: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на «Азот». Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

    «Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але є випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють», в – йдеться в повідомленні.

    Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака «руського миру»

    Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.

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    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків. фото: Сергій Гайдай/ Telegram
    Тільки за один день зруйновано 36 житлових будинків. фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога.

    Знищено:

    • три танки,
    • вісім артилерійських систем,
    • сім одиниць бойової броньованої техніки,
    • один автомобіль,
    • три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

    Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець.

    Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна лікарня автомобіль Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото)