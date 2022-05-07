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    Події в Україні

    Росія жене строковиків з Криму воювати проти України

    Росія,&nbsp;починаючи з 2014 року, проводить у Криму призовні кампанії - Росія жене строковиків з Криму воювати проти України
    Росія, починаючи з 2014 року, проводить у Криму призовні кампанії
    фото з відкритих джерел

    Російська Федерація втягує у війну з Україною строковиків з окупованого півострова

    Строковиків із тимчасово окупованого Криму відправляють на війну з Україною. Півострів повномасштабно втягнутий у війну. Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

    «Хочу сказати, що строковиків дуже активно з Кримського півострова відправляють на бойові дії проти нашої держави», – зазначила Ташева.

    За її словами, на півострові, лише за відкритими даними, «останнім часом відбулося як мінімум 72 похорони» військовослужбовців РФ, за підтвердженою інформацією, 41 особа з них – це точно вихідці з Криму. Як наголосила Ташева, цифри насправді є більшими.

    Вона додала, що, швидше за все, загиблі на війні є громадянами України, тому що в їхніх документах значиться, що вони народилися на території півострова, і якщо вони на момент 2014 року проживали там або народилися там, це означає, що вони є громадянами України.

    Нагадаємо, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо окупованих територій, зокрема, це створення так званого кримського федерального округу.

    За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

    Читайте також: «Будете ви Кримом». Хто допомагає росіянам робити «ХНР»



    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія жене строковиків з Криму воювати проти України