Окупанти за добу зруйнували десяток будинків на Донеччині: є загиблі (фото)

Зафіксовано ракетний удар по місту Костянтинівка, обстріли селищ Красна Гора та Північне

Ворог бив по Донеччині з авіації, «Ураганів», «Градів» та артилерії

Упродовж доби російські загарбники здійснили 16 вогневих атак на Донеччину. Є загиблі та травмовані цивільні мешканці. Про це повідомляє Нацполіції.

«Постраждали міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, села Новий Комар, Новоселівка Перша, Карлівка, Роздолівка, Шевченко, Іванівське», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог бив з авіації, «Ураганів», «Градів» та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об‘єктів – приватні будинки.

«За попередню добу зафіксовано ракетний удар по місту Костянтинівка, обстріли селищ Красна Гора та Північне. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали», – зазначають в поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.