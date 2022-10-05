Атака дронів на Білу Церкву: що відомо на цей час

Внаслідок обстрілів пошкоджено три будівлі інфраструктури

У Білій Церкві на Київщині ліквідували пожежі внаслідок атаки дронами-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Нині здійснені всі необхідні заходи безпеки та ліквідована пожежа, що виникла внаслідок шести влучань дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Усього пошкоджено три будівлі інфраструктури. Життю потерпілого нічого не загрожує.

Також органами місцевого самоврядування прийнято рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно.

Як відомо, сьогодні вночі рашисти атакували дронами Білу Церкву.

Вночі російські загарбники також атакували дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.