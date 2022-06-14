На Донеччині за добу росіяни вбили трьох цивільних

На Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних

Окрім того, у Донецькій області померли двоє цивільних, які зазнали поранень на Луганщині

У Донецькій області за добу російські загарбники вбили трьох мирних жителів. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

«За 13 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: одного в Авдіївці, одного у Новоселівці Першій та одного у Курахівці. Ще п'ятеро людей отримали поранення», – написав Кириленко.

Окрім того, у Донецькій області померли двоє цивільних, які зазнали поранень на Луганщині.

Кириленко також нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.