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    Новини

    На Донеччині за добу росіяни вбили трьох цивільних

    На Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних - На Донеччині за добу росіяни вбили трьох цивільних
    На Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних
    фото з відкритих джерел

    Окрім того, у Донецькій області померли двоє цивільних, які зазнали поранень на Луганщині

    У Донецькій області за добу російські загарбники вбили трьох мирних жителів. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

    «За 13 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: одного в Авдіївці, одного у Новоселівці Першій та одного у Курахівці. Ще п'ятеро людей отримали поранення», – написав Кириленко.

    Окрім того, у Донецькій області померли двоє цивільних, які зазнали поранень на Луганщині.

    Кириленко також нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Теги: росія окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    На Донеччині за добу росіяни вбили трьох цивільних