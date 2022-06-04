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    Події в Україні

    Донеччина: нацгвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів (відео)

    Нацгвардійці знищили близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки - Донеччина: нацгвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів (відео)
    Нацгвардійці знищили близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки
    фото: пресслужба Нацгвардії

    Бійці вивели з ладу декілька одиниць ворожої техніки

    Бійці Нацгвардії ліквідували у Донецькій області майже весь взвод російських окупантів. Про це повідомили в пресслужбі Національної гвардії.

    «Гвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Виведено з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника. Загарбники, що невпинно намагаються взяти під контроль українські землі цього разу були змушені ховатися по кущах, однак це їм не допомогло», – йдеться в повідомленні.

    Нацгвардійці знищили близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу.

    «А ще один БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі. Спільними зусиллями ми виженемо ворога з нашої землі», – зазначили у відомстві.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

    Вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: нацгвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів (відео)