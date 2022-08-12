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Донеччина: рашисти накрили «Ураганами» 20 населених пунктів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донеччина: рашисти накрили «Ураганами» 20 населених пунктів (фото)
За добу зруйновано та пошкоджено 39 житлових будинків 
Нацполіція

Рашисти стріляли по Донеччині з С-300, «Градів», артилерії та танків

Російські загарбники протягом минулої доби 37 разів обстріляли Донеччину. Окупанти вбили та поранили мирних громадян. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Усі снаряди поцілили в житловий сектор і на територію коксохімічного заводу. Ворожим вогнем було охоплено 20 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Найбільше ударів (11) рашисти завдали по Авдіївці. Також атакували міста Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Курахове, Красногорівка, Мар’їнка, Торецьк, Соледар, Часів Яр, Залізне, смт Желанне, Очеретине, села Карлівка, Мемрик, Одрадівка, Орлівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Піски.

Окупанти били ракетами, ЗРК С-300, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 39 житлових будинків, будівлі коксохімічного заводу, залізничну станцію, адмінприміщення, гаражі.

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На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

 

Теги: окупанти Україна росія війна в Україні війна Донеччина

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