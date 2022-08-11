Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
фото ілюстративне

Ще восьмеро – отримали поранення

Російські загарбники продовжують обстрілювати території України та вбивати цивільних. Зокрема, за минулу добу на Донеччині загинули 11 цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: шістьох у Бахмуті, трьох в Соледарі, одного у Красногорівці та одного в Авдіївці», – йдеться в повідомленні.

Ще восьмеро людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на ранок 11 серпня загинули 716 мирних мешканців.

Нагадаємо, що російські загарбники протягом 9 серпня на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Україна росія окупанти війна Донеччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних
Вчора, 08:56
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Вчора, 12:56
Снаряд влучив у приватний сектор
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)
Сьогодні, 08:10

Події в Україні

Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
63K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
44K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
41K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
27K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
25K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту