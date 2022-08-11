Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних

Ще восьмеро – отримали поранення

Російські загарбники продовжують обстрілювати території України та вбивати цивільних. Зокрема, за минулу добу на Донеччині загинули 11 цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: шістьох у Бахмуті, трьох в Соледарі, одного у Красногорівці та одного в Авдіївці», – йдеться в повідомленні.

Ще восьмеро людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на ранок 11 серпня загинули 716 мирних мешканців.

Нагадаємо, що російські загарбники протягом 9 серпня на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.