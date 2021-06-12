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    Білоруси, які втекли від режиму Лукашенка, заблокували рух на українському кордоні (фото, відео)

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    Кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в&nbsp;Україні, Польщі та&nbsp;Литві. - Білоруси, які втекли від режиму Лукашенка, заблокували рух на українському кордоні (фото, відео)
    Кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в Україні, Польщі та Литві.
    Фото: «Радіо свобода»

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    Громадяни Білорусі, які через політичні репресії були змушені переїхати до України, 11−13 червня проводять акції протесту на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Нові Яриловичі.

    Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, 12 червня тут зібралось близько 50 осіб з Києва, Одеси та Чернігова. Вони частково перекрили рух на кордоні та записали відеозвернення до влади України і висловили солідарність зі співвітчизниками, які з 5 червня проводять аналогічні акції на кордонах Литви і Польщі.

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    Біля пункту пропуску виросло наметове містечко з кухнею, вечорами тут проходять концерти. Українські правоохоронці стежать за порядком.

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    Як повідомляє TUT.BY, кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в Україні, Польщі та Литві. Учасники протесту вимагають від ЄС прискорити запровадження масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Вони закликають повернути громадянам можливість наземного виїзду з країни, провести нові чесні вибори і звільнити політв'язнів.

    Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявив, що від початку протестів тисячі людей переїхали з Білорусі до України.

    Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Як повідомлялося раніше, У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заклеїли ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів ВНЗ.

    В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу.

    Там зазначають, що незакрита назва країни підкреслює: крок спрямований проти конкретної людини, а не проти країни.

    Читайте також: Протести в Білорусі. Тихановська пояснила, чому люди припинили виходити на вулиці

    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко протест кордон
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    Білоруси, які втекли від режиму Лукашенка, заблокували рух на українському кордоні (фото, відео)