Білоруси, які втекли від режиму Лукашенка, заблокували рух на українському кордоні (фото, відео)

Кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в Україні, Польщі та Литві.

Кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в Україні, Польщі та Литві.

«Брати, зупиніть підтримку вбивці», – вимагають втікачі

Громадяни Білорусі, які через політичні репресії були змушені переїхати до України, 11−13 червня проводять акції протесту на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Нові Яриловичі.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, 12 червня тут зібралось близько 50 осіб з Києва, Одеси та Чернігова. Вони частково перекрили рух на кордоні та записали відеозвернення до влади України і висловили солідарність зі співвітчизниками, які з 5 червня проводять аналогічні акції на кордонах Литви і Польщі.

Біля пункту пропуску виросло наметове містечко з кухнею, вечорами тут проходять концерти. Українські правоохоронці стежать за порядком.

Як повідомляє TUT.BY, кордон з Білоруссю тимчасово заблокували одночасно в Україні, Польщі та Литві. Учасники протесту вимагають від ЄС прискорити запровадження масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Вони закликають повернути громадянам можливість наземного виїзду з країни, провести нові чесні вибори і звільнити політв'язнів.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявив, що від початку протестів тисячі людей переїхали з Білорусі до України.

Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Як повідомлялося раніше, У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заклеїли ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів ВНЗ.

В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу.

Там зазначають, що незакрита назва країни підкреслює: крок спрямований проти конкретної людини, а не проти країни.