Мінськ видав «вагнерівців» Путіну. В українському МЗС оцінили «гру» Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами

Екстрадиції в Україну найманців, які воювали за бойовиків так званої «ДНР» і «ЛНР», очікувати вже не варто, зазначив Єнін

Екстрадиція учасників приватної військової компанії «Вагнер», затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі, стає неможливою після передачі їх РФ білоруською стороною, оскільки ті мають російські паспорти, а російська сторона своїх громадян не видає.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

«Якщо ... і згадані громадяни відбули на територію Російської Федерації, то, безумовно, предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі», – сказав Єнін.

На питання про те, чи слід вести діалог з російською стороною на предмет екстрадиції, Єнін відповів: «Справа в тому, що якщо у зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ або Білорусь точно так само не видають своїх громадян».

При цьому він зазначив, що в міжнародній практиці це правило не є абсолютним, і навів приклади США та Ізраїлю, які практикують видачу своїх громадян іншим країнам.

«Ми з самого початку не виключали можливості того, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання, і буде використовувати (затриманих – ред.) в якості якоїсь розмінної карти, в першу чергу, з РФ. І тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони. і, тим не менше, наші органи досудового розслідування і прокуратури зробили все належне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників української сторони», – розповів Єнін.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна