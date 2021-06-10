  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Університет Шевченка заклеїв ім'я Лукашенка на стенді з почесними докторами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу - Університет Шевченка заклеїв ім'я Лукашенка на стенді з почесними докторами (фото)

    Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу

    Колаж: Рубрика

    В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу

    У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заклеїли ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів ВНЗ. Про це повідомляє Hromadske.

    На світлині видно, що частина стенду, де було ім’я, заклеєна. Там залишився напис «Білорусь».

    2_61

    В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу.

    Там зазначають, що незакрита назва країни підкреслює: крок спрямований проти конкретної людини, а не проти країни.

    Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ з проханням терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання. Таке звернення пролунало на тлі затримання співзасновника опозиційних Telegram-каналів у Білорусі Романа Протасевича.

    «Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – зазначив Бугров.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь ВНЗ Олександр Лукашенко наука університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Університет Шевченка заклеїв ім'я Лукашенка на стенді з почесними докторами (фото)