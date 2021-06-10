Університет Шевченка заклеїв ім'я Лукашенка на стенді з почесними докторами (фото)

В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заклеїли ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів ВНЗ. Про це повідомляє Hromadske.

На світлині видно, що частина стенду, де було ім’я, заклеєна. Там залишився напис «Білорусь».

В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу.

Там зазначають, що незакрита назва країни підкреслює: крок спрямований проти конкретної людини, а не проти країни.

Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ з проханням терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання. Таке звернення пролунало на тлі затримання співзасновника опозиційних Telegram-каналів у Білорусі Романа Протасевича.

«Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – зазначив Бугров.