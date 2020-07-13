  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Негода залишила без світла населені пункти у трьох областях України

    • Розсилка
    Негода залишила без світла населені пункти у трьох областях України

    Бригади обленерго відновлюють електропостачання

    Станом на ранок 13 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Так, залишилися без світла:

    • у Чернігівській області 10 населених пунктів,
    • у Луганській – 9,
    • у Київській - 4.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, у понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

    Нагадаємо, 12 липня дощі та пориви вітру знеструмили 100 населених пунктів у трьох західних областях України.

    ДСНС електроенергія негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ