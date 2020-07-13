Негода залишила без світла населені пункти у трьох областях України



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Бригади обленерго відновлюють електропостачання

Станом на ранок 13 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, залишилися без світла:

у Чернігівській області 10 населених пунктів,

у Луганській – 9,

у Київській - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

Нагадаємо, 12 липня дощі та пориви вітру знеструмили 100 населених пунктів у трьох західних областях України.