Дві області після перевірки отримали нових військкомів

Івано-Франківський військкомат очолив екскомандир 109 гірсько-штурмового батальйону «Едельвейс»

В Івано-Франківській та Волинській областях призначено нових керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перший прибув прямо з фронту, другий – воював в АТО та був миротворцем у Косово. Про це пише «РБК-Україна».

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Новим керівником Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки став полковник Володимир Бабанін. Його представили у вівторок, 3 жовтня.

Відомо, що Бабанін – колишній командир 109 гірсько-штурмового батальйону 10 окремої бригади «Едельвейс», повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

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«2 жовтня прибув безпосередньо з військ, які виконують завдання на лінії зіткнення. Напевно, як ніхто інший, розумію проблематику, з якою ми зіштовхуємося кожного дня. Тому моя діяльність на посаді начальника центру буде проходити під гаслом: «Все для перемоги», – розповів він.

Із 3 жовтня посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіймає полковник Михайло Близнюк. До цього він проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв’язку Оперативного командування «Північ».

«Був миротворцем у Косово. 3 2014-го відважно захищав Україну в АТО (ООС), де отримав поранення. Учасник оборони героїчної Чернігівщини», – повідомляють в ТЦК.

Нагадаємо, раніше суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.

