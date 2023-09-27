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Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
Військком повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік отримав пʼять повісток

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини. Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду Львівської області. 

За даними суду, чоловіка у жовтні 2022 року визнали придатним до служби в армії. 26 жовтня 2022 року він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте цього так і не зробив. 

Чоловік отримав п'ять повісток, але постійно знаходив причини не приходити до військкомату

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а у жовтні не прибув до військкомату, оскільки було оголошено повітряну тривогу. Після відбою загрози призовник заявив, що не зміг доїхати з Борислава до Дрогобича через відсутність транспорту. 

3 березня 2023 року він знову отримав повістку, проте за його словами, коли він прибув до військкомату знову почалась повітряна тривога і йому дали нову повістку на 8 березня 2023 року. Коли він прибув цього разу, чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому. 

7 серпня 2023 року мешканець Львівщини отримав чергову повістку, проте не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб. 

Чоловік на суді підтвердив, що отримав приблизно п'ять повісток, проте вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії. 

Під час судових дебатів призовник заявив, що нібито справа проти нього велась з порушенням та сфальсифікованими доказами. Він додав, що хоче миру, а його «бажання прибувати чи не прибувати до військкомату значення для слідства не мають». Свою вину він категорично заперечив. 

Що розповіли працівники військкомату 

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, проте він 26 жовтня не прийшов до ТЦК і СП. Тоді він зателефонував призовнику і той повідомив, що не прийде, оскільки перебуває за межами Дрогобича. Військком зауважив, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним би виїхали та доправили до ТЦК і СП. 

Військком також додав, що під час повітряної тривоги цивільні повинні покидати територію ТЦК і СП, тоді як призовників запрошують пройти до укриття. Він зазначив, що підозрюваний прийшов до військкомату лише у лютому 2023 року та отримував повістки на березень та серпень 2023 року, проте і їх проігнорував. 

Це підтвердив також й інший працівник військкомату. 

Вирок суду

Дрогобицький районний суд врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук. Також прокурор просив для призовника реальний термін позбавлення волі. 

А тому суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки позбавлення волі. Він також повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи. 

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК і СП. Він пізніше розкаявся та пояснив свій вчинок тим, що саме в той день пас корів. Суд пом'якшив вирок – замінив йому три роки позбавлення волі на іспитовий строк терміном на один рік.

Раніше суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором. Зіньківський районний суд виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації

До слова, працівника Хотинської міської ради Чернівецької області визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки позбавлення волі. У суді обвинувачений вини не визнав, сказав, що не має за кого йти воювати.

Суд призначив позбавлення волі за ухилення від мобілізації, щоб усунути хибне сприйняття в інших чоловіків про уникнення кримінальної відповідальності – без 10 зубів, але придатний до служби: працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму.

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Теги: мобілізація Львівщина військомат

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