Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати

Чоловік отримав пʼять повісток

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини. Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду Львівської області.

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За даними суду, чоловіка у жовтні 2022 року визнали придатним до служби в армії. 26 жовтня 2022 року він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте цього так і не зробив.

Чоловік отримав п'ять повісток, але постійно знаходив причини не приходити до військкомату

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а у жовтні не прибув до військкомату, оскільки було оголошено повітряну тривогу. Після відбою загрози призовник заявив, що не зміг доїхати з Борислава до Дрогобича через відсутність транспорту.

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3 березня 2023 року він знову отримав повістку, проте за його словами, коли він прибув до військкомату знову почалась повітряна тривога і йому дали нову повістку на 8 березня 2023 року. Коли він прибув цього разу, чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому.

7 серпня 2023 року мешканець Львівщини отримав чергову повістку, проте не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб.

Чоловік на суді підтвердив, що отримав приблизно п'ять повісток, проте вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії.

Під час судових дебатів призовник заявив, що нібито справа проти нього велась з порушенням та сфальсифікованими доказами. Він додав, що хоче миру, а його «бажання прибувати чи не прибувати до військкомату значення для слідства не мають». Свою вину він категорично заперечив.

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Що розповіли працівники військкомату

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, проте він 26 жовтня не прийшов до ТЦК і СП. Тоді він зателефонував призовнику і той повідомив, що не прийде, оскільки перебуває за межами Дрогобича. Військком зауважив, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним би виїхали та доправили до ТЦК і СП.

Військком також додав, що під час повітряної тривоги цивільні повинні покидати територію ТЦК і СП, тоді як призовників запрошують пройти до укриття. Він зазначив, що підозрюваний прийшов до військкомату лише у лютому 2023 року та отримував повістки на березень та серпень 2023 року, проте і їх проігнорував.

Це підтвердив також й інший працівник військкомату.

Вирок суду

Дрогобицький районний суд врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук. Також прокурор просив для призовника реальний термін позбавлення волі.

А тому суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки позбавлення волі. Він також повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи.

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Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК і СП. Він пізніше розкаявся та пояснив свій вчинок тим, що саме в той день пас корів. Суд пом'якшив вирок – замінив йому три роки позбавлення волі на іспитовий строк терміном на один рік.

Раніше суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором. Зіньківський районний суд виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації.

До слова, працівника Хотинської міської ради Чернівецької області визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки позбавлення волі. У суді обвинувачений вини не визнав, сказав, що не має за кого йти воювати.

Суд призначив позбавлення волі за ухилення від мобілізації, щоб усунути хибне сприйняття в інших чоловіків про уникнення кримінальної відповідальності – без 10 зубів, але придатний до служби: працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму.