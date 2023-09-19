Побиття чоловіка у військкоматі Самбора: ДБР розпочало провадження

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

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Працівники Держбюро розслідувань на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Відео, на якому військові б'ють чоловіка, зʼявилося в мережі сьогодні.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.