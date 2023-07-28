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Суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого
Рівненського воєнкома, який побив військового, взяли під варту
фото: ДБР

Керівник Рівненського військкомату утримуватиметься під вартою без альтернативи внесення застави

Суд сьогодні, 28 липня, арештував головного військкома Рівненської області Сергія Луцюка. Правоохоронці вважають його причетним до побиття військового.  Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, раніше працівники Державне бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення «виховних заходів» в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

Теги: арешт військомат Рівненщина

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